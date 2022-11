Piccadilly realiza evento sobre carreiras para o público feminino

Jornal do Comércio

A empresa Piccadilly realiza evento sobre carreiras voltado ao público feminino. A ação acontece, nesta quinta-feira, dia 17 de novembro, às 19h10min, no Teatro da Universidade do Vale do Taquari (Univates), na avelino Talini, 171, no bairro Universitário, em Lajeado (RS). A atividade tem transmissão ao vivo pelos canais da Piccadilly e da Univates no YouTube. Informações adicionais pelo WhatsApp: (51) 9 9606-3234.