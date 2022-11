Reunião-almoço debate o tema: Tudo Fácil Empresa e as novas oportunidades para investir no RS

Jornal do Comércio

Nesta terça-feira, dia 8 de novembro, das 12h às 14h, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove mais uma reunião-almoço MENUPOA. O evento, presencial, desta terça-feira, tem como tema Tudo Fácil Empresa e as novas oportunidades para investir no Rio Grande do Sul. A palestra é com Lauren Mombach, presidente da Junta Comercial do Estado (JucisRS), Joel Maraschini, secretário de Desenvolvimento Econômico do RS e Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre. Endereço: Palácio do Comércio, no Largo Visconde do Cairú, 17, no Centro Histórico. As inscrições devem ser feitas pelos telefones (51) 3214.0238 e (51) 98406.2247 (WhatsApp).