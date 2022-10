Tá na Mesa especial comemora os 95 anos da Federasul

Nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, das 12h às 14h, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) promove uma edição especial da reunião-almoço Tá na Mesa. A festa de aniversário dos 95 anos da entidade começa com uma placa comemorativa a data e segue com uma homenagem a sete dos ex-presidentes da Federasul, que estarão presentes no Salão Nobre do Palácio do Comércio, no 7º andar. O governador Ranolfo Vieira Junior e o prefeito Sebastião Melo, também participam do encontro. Os palestrantes convidados são os empresários Jorge Gerdau Johannpeter e Daniel Randon. Eles abordam o tema: Federasul 95 Anos: Por futuros inovadores. Informações adicionais no site: www.federasul.com.br.