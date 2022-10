ACPA recebe o empresário Jorge Gerdau Johannpeter

Nesta terça-feira, dia 25 de outubro, das 12h às 14h, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove mais uma edição da reunião-almoço (MenuPOA). O encontro é como palestrante Jorge Gerdau Johannpeter, membro do grupo de controle da Gerdau e a participação especial do provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Alfredo Guilherme Englert. Mais informações pelos telefones (51) 3214.0238 e (51) 98406.2247 (WhatsApp). Local: Palácio do Comércio, no Largo Visconde do Cairú, 17, no Centro Histórico.