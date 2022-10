Café com Lojistas aborda o tema: O lugar do varejo no digital

Nesta terça-feira (25), às 18h30min, o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas Porto Alegre) promove mais uma edição do evento intitulado Café com Lojistas). O palestrante convidado é o vice-presidente de Vendas e Marketing da Pmweb e cofundador da Oto, Augusto Rocha. Ele vai abordar o tema: O lugar do varejo no digital. O encontro ocorre no Co.nectar Hub (Rua dos Andradas, 1234, 15º andar), espaço de inovação da entidade empresarial. As inscrições estão abertas no site: https://sindilojaspoa.com.br/.