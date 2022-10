ACPA debate: Se chegamos à lua, podemos vencer o câncer?

Nesta terça-feira (18), das 12h às 14h, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) promove reunião-almoço MenuPOA com a participação do médico oncologista Sérgio Roithmann, vice-presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama), Cintia Seben e Beatriz Moser: vitoriosa e voluntária de Nutrição (Imama). O encontro presencial tem como tema: Se chegamos à lua, podemos vencer o câncer?. Endereço: Palácio do Comércio, no Largo Visconde do Cairú, 17, Centro Histórico. Mais informações pelos telefones (51) 3214.0238 e (51) 98406.2247 (WhatsApp).