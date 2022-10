AGAS promove a 56ª Convenção Regional de Supermercados

Nos dias 26 e 27 de outubro, a Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) promove a 56ª edição da Convenção Regional de Supermercados no Centro de Eventos de Tramandaí, na rua Ernesto Nunes Bandeira, S/Nº, no Litoral Norte. Realizada anualmente na região das praias, a feira da AGAS vai reunir nesta edição mais de 90 expositores de produtos, maquinários, equipamentos e serviços para todos os setores do varejo em um ambiente de negócios que deverá alavancar mais de R$ 11 milhões em transações entre os participantes. As inscrições são gratuitas para todos os setores do comércio (supermercados, minimercados, bares, hotéis, padarias, lojas, açougues, farmácias, hospitais, agropecuárias, petshops e similares), e estão abertas pelo site: https://www.agas.com.br/site/