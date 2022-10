O Futuro do RS: Debate com os candidatos ao Governo do Estado

Nesta quarta-feira, dia 19 de outubro, das 12h às 14h, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) recebe na reunião-almoço Tá na Mesa, no largo Visconde de Cairú, 17, os candidatos que vão disputar o cargo de governador do Estado do Rio Grande do Sul, no segundo turno das eleições, Eduardo Leite (PSDB) e Onix Lorenzoni (PL). Eles vão protagonizar um debate em seis blocos com perguntas da entidade, perguntas entre eles com temas livres e selecionados por sorteio, além das considerações iniciais e finais. A atividade é presencial e com transmissão pelo site, pelo Youtube e Facebook da Federasul. Informações adicionais no site: https://www.federasul.com.br/