Pós-graduação da UFSM abre inscrições para ingresso no 1º semestre de 2023

Pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abre as inscrições para o ingresso no 1º semestre de 2023. São oferecidas 1.592 vagas em cursos de mestrado, doutorado e especialização. São oferecidas 474 vagas de doutorado, 1.035 vagas de mestrado e 83 vagas de especialização, totalizando 1.592 vagas. O prazo vai até as 12 horas do dia 28 de novembro. O edital do processo seletivo pode ser acessado no link: