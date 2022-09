Café da manhã do Pop Center recebe a empresária Margareth Rucks Drebes

Nesta terça-feira, dia 4 de outubro, às 9h30min, o Pop Center recebe a empresária Margareth Rucks Drebes para um café da manhã com os lojistas. Com histórico de sucesso no mercado varejista gaúcho, especialmente quando atuou com destaque nas Lojas Lebes, Margareth também é autoridade quando os assuntos são conexões humanas e negócios. O Pop Center está localizado na avenida Júlio de Castilhos, 235, em Porto Alegre. Mais informações pelo telefone (51) 9912.41336.