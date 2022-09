O Conselho Regional de Medicina promove homenagem aos médicos

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) volta a realizar a tradicional homenagem aos profissionais com mais de 50 anos de profissão. Marcando o Dia do Médico, o evento irá ocorrer nos dias 19 e 20 de outubro, às 18h, no Teatro da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), localizado na avenida Ipiranga, 5.311, em Porto Alegre. Informações adicionais pelo telefone (51) 3300-5400 - ramal 203.