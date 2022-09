Live apresenta o IX Congresso de Direito Tributário – Questões Polêmicas

Nesta terça-feira, dia 27 de setembro, a partir das 19h, ocorre uma live especial do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) sobre o IX Congresso de Direito Tributário – Questões Polêmicas, programado para os dias 6 e 7 de outubro deste ano. O evento tem a participação da presidente do Iargs, Sulamita Santos Cabral e do diretor-adjunto do departamento de Direito Tributário do instituto, Roberto Medaglia Marroni Neto. A mediação é da assessora de imprensa, Terezinha Tarcitano e da diretora de integração do Iargs, Ana Amélia Prates. O evento pode ser visto pela Internet, no Instagram (@iargs.oficial).