Palestra aborda o tema: Reforma Trabalhista, case Espanha

Nesta quinta-feira, 15 de setembro, das 14h às 17h, no auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul (Senge-RS), na avenida Erico Verissimo, 960, em Porto Alegre, ocorre a palestra, gratuita, intitulada Reforma Trabalhista, case Espanha e a pauta brasileira. O encontro tem como convidado o professor e sociólogo Clemente Ganz Lúcio, ex-diretor técnico do Dieese e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Informações adicionais na Internet, no link: https://sengers.org.br/eventos