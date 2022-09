Unisinos realiza Workshop em parceria com a Tramontina

Até o dia 19 de setembro, o curso de Moda da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) promove, um workshop no campus Porto Alegre, na avenida Nilo Peçanha, 1.600. A ação ocorre em parceria com a Tramontina e terá foco em projetos de estamparia. O objetivo é envolver os alunos da graduação com o mercado de trabalho, relacionando a teoria desenvolvida em aula com a prática. A novidade deste workshop se dá pela participação de alunos do terceiro ano do Ensino Médio, que estarão auxiliando os grupos e vivenciando o curso de Moda.