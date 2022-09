Professor alemão falar sobre partidos políticos e democracia na OAB/RS

Nesta quinta-feira, dia 15 de setembro, às 19h, no Espaço Cubo da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Rio Grande do Sul (OAB-RS), na rua Manoelito de Ornelas, nº 55, em Porto Alegre, ocorre o evento: Os partidos políticos e a Democracia – seu papel, desempenho e organização em uma perspectiva global. A atividade conta com a palestra do professor alemão Wilhelm Hofmeister, que fará o lançamento da versão em português de seu livro que dá nome ao evento. As inscrições precisam ser feitas pelo Portal de Eventos (https://portaleventos.oabrs.org.br/).