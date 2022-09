Porto Alegre é sede do XIX Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria

Neste sábado, 10 de setembro, tem continuidade, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, o XIX Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria. O encontro é o principal do setor da Cardiogeriatria no País e reúne as principais autoridades médicas e científicas sobre o tema. A atividade é presencial, após dois anos de suspensão em razão das restrições sanitárias da pandemia. Promovido pelo Departamento de Cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o evento tem como temas novas abordagens no tratamento da hipertensão do idoso, discussão de casos clínicos complexos e colóquios. Na sexta-feira, dentro da programação do evento, ocorreu um treinamento para 250 professores da rede municipal de ensino para habilitar os profissionais em casos de emergência e parada cardiorrespiratória. Mais informações, na Internet: https://www.congressodecage2022.com.br/decage.