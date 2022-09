Programa de mentorias para estudantes da rede pública de ensino

O sabi+ Habilidades para o Futuro é um programa de mentorias exclusivas para jovens estudantes da rede pública de ensino. Os encontros têm duração de uma hora, são gratuitos e ocorrem de forma virtual todas as segundas e quartas-feiras, às 19h. São ministradas palestras com profissionais tarimbados do mercado que compartilham dicas sobre os mais diversos assuntos da atualidade. A cada aula, um tema diferente para auxiliar os estudantes em suas jornadas profissionais, desenvolvendo suas habilidades conforme as necessidades das empresas da nova economia. Para participar, é preciso estar estudando e ter a partir de 15 anos. As inscrições vão até 9 de setembro. As inscrições podem ser feitas na Internet, no https://forms.gle/n4KobFg6bxNZax73A