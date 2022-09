Cremers abre seleção para cursos gratuitos em Ijuí e Santa Maria

Com o objetivo de ampliar a oferta de cursos para médicos do interior, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) abriu seleção pública para capacitações gratuitas em duas cidades gaúchas: Ijuí, na região noroeste, e Santa Maria, na região central. Em Ijuí, são oferecidas 24 vagas para o curso Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS), que abordará o reconhecimento e tratamento precoce da parada cardiorrespiratória. Já em Santa Maria, serão 24 vagas para o Pediatric Advanced Life Support (PALS), que irá tratar a abordagem sistemática do doente pediátrico crítico e o atendimento básico e avançado de todos os ritmos de parada cardiorrespiratória, assim como o atendimento de taquiarritmias, bradiarritmias e o manejo sistemático do pós-retorno da circulação espontânea. As inscrições ocorrem até 14 de setembro. Site: https://cremers.org.br/.