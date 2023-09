Adriana Deffenti recebe Íris Neto para uma troca cultural, no Mantra Gastronomia e Arte

Partindo do princípio de que só o presencial salva, a cantora e compositora Adriana Deffenti propõe um espaço para trocas afetuosas, toda segunda terça-feira do mês, no jardim do Mantra Gastronomia e Arte (Rua Castro Alves 465). Na primeira edição do projeto, que une espetáculo, entrevista e sarau, ela recebe a bailarina Íris Neto para trocar ideias e experiências, terminando em uma performance conjunta. A atração desta terça-feira (12) começa às 20h30min e tem entrada franca.Íris Neto dança desde os 3 anos. Ela participa de diversos festivais de dança como Porto Alegre em Dança, Dança Bagé, Bento em Dança, Festival de Dança de Joinville e América Unida- Argentina, Uruguai (turnê internacional) e em concursos, workshops e palestras, conquistando diversas premiações nas modalidades em jazz, contemporâneo, danças urbanas e danças folclóricas.