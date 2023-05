Até 12 de maio, a Cinemateca Capitólio apresenta a mostra "Carlos Saura: Goya de Honra", com sete filmes do consagrado realizador espanhol, morto em fevereiro de 2023. Destacando clássicos como A Caça, Cria Cuervos e Bodas de Sangue, a programação é uma realização do Instituto Cervantes de Porto Alegre, com apoio da Academia de Cine e do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. O valor do ingresso é R$ 10,00 para todas as sessões.





Confira a lista de filmes



A Caça (La Caza)

Data: 6 de maio (sábado), 19h

Sinopse: Três veteranos da Guerra Civil Espanhola e um adolescente vão caçar coelhos nos campos onde outrora trocaram tiros. Espanha, 1966, 88 minutos, DCP





Cria Cuervos (Cría cuervos)

Datas: 7 de maio (domingo), 17h; 9 de maio (terça-feira), 17h; 11 de maio (quinta-feira); 15h

Sinopse: Ana (Geraldine Chaplin) é uma mulher de tristes lembranças. Duas décadas antes, quando tinha nove anos, ela acreditava ter em suas mãos um misterioso poder sobre a vida e a morte de seus familiares. Assim teria causado a morte inesperada do pai, o militar franquista Anselmo (Héctor Alterio), logo após o doloroso martírio da mãe. Espanha, 1976, 110 min, digital





Elisa, Vida Minha (Elisa, Vida Mia)

Datas: 10 de maio (quarta-feira), 15h; 11 de maio (quinta-feira), 17h

Sinopse: Em uma fazenda isolada, Luís (Fernando Rey) e Elisa, sua filha (Geraldine Chaplin), se encontram depois de 20 anos de separação. Luís escreve o que parece ser um diário ou um romance sobre o seu passado. Espanha, 1977, 118 minutos, digital





Mamãe Faz 100 Anos (Mamá Cumple 100 Años)

Datas: 9 de maio (terça-feira), 15h;12 de maio (sexta-feira), 17h

Sinopse: Uma família comemora o que pode ser o último aniversário de sua matriarca, que está fazendo cem anos. Espanha, 1979, 100 minutos, digital





Bodas de Sangue (Bodas de Sangre)

Datas: 7 de maio (domingo), 19h

Sinopse: Antonio Gades é responsável por uma companhia de dança que está por realizar uma adaptação de uma obra de Federico García Lorca. Os ensaios, entretanto, revelarão situações mais inesperadas. Espanha, 1981, 72 minutos, DCP



Goya (Goya en Burdeos)

Datas: 10 de maio (quarta-feira), 19h; 12 de maio (sexta-feira), 15h

Sinopse: A vida de Francisco José de Goya y Lucientes, gênio da pintura espanhola, no período do exílio em Burdeos, no fim de sua vida. Espanha/Itália, 1999, 106 minutos, DCP





Ibéria (Iberia)

Data: 6 de maio (sábado), 17h

Sinopse: Inspirado pela música do compositor espanhol Isaac Albéniz, Ibéria mostra uma celebração que une a disciplina, a destreza e a paixão do flamenco com a música clássica, o balé e a dança contemporânea. Espanha, 2005, 99 minutos, DCP