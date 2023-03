Instituto Cultural Cervantes traz Carolina Cáceres em show gratuito

Nesta sexta-feira (24), às 19h, Carolina interpreta suas canções autorais, intercalando-as com poemas e histórias da fronteira, conduzindo a um passeio sonoro pela Fronteira Sant'Ana do Livramento-Rivera, lugar de encontro entre culturas e diversidades.A artista apresenta também músicas de cantores consagrados da música fronteiriça, numa mistura de idiomas com o português, o espanhol e o portuñol, el dialecto fronterizo.Carolina é "cantautora", guitarrista, pesquisadora e performer natural da fronteira seca do Brasil com o Uruguai, nas cidades de Sant'Ana do Livramento e Rivera. Filha de mãe brasileira e pai uruguaio, cresceu sob a influência destas duas culturas, que a atravessam na personalidade e musicalidade.Além da música, por ser formada em Relações Internacionais, problematiza as "fronteiras" de seu lugar de origem, ressignificando o espaço fronteiriço como o encontro entre diferentes culturas, da riqueza cultural, abrindo diálogos sobre a empatia para com as diferenças.ServiçoMúsica de Frontera, com Carolina CáceresData e hora: 24 de março, às 19hOnde: Auditório do Instituto Cervantes (Rua João Caetano, 285, Porto Alegre)Gratuito