Peça Manifesto de uma Mulher de Teatro é apresentada na Casa de Cultura Mario Quintana

A Casa de Cultura Mario Quintana recebe, de sexta-feira (24) a domingo (26), o espetáculo Manifesto de uma Mulher de Teatro. As sessões acontecem no Teatro Carlos Carvalho, 2º andar da Casa de Cultura (Rua dos Andradas, 736), às 20h. A entrada é gratuita.O espetáculo é um ato político contra a violência de gênero, trazendo uma adaptação de Hamlet Machine, de Heiner Müller, pela visão personagem Ofélia, e traz ao palco também a história pessoal da própria atriz. A performance traz ao centro da arena a vociferação contra as violências às quais mulheres são continuamente submetidas. As mulheres que cruzam o caminho da atriz compõem o texto manifesto que abraça a performance de Tânia Farias, como Violeta Parra, Gioconda Belli e Magó, bailarina barbaramente violentada e assassinada em 2020, a qual a atriz presta homenagem.