Feira de Trocas de Livros movimento público leitor de Porto Alegre neste sábado

Nikelly de Souza

A primeira edição deste ano da Feira de Trocas de Livros está prevista para ocorrer no próximo sábado (23), com início às 14h30min, na Biblioteca Josué Guimarães (Érico Verissimo, 307), em Porto Alegre. O evento tradicionalmente ocorre no último sábado de cada mês - mas dessa fez foi antecipado em comemoração ao aniversário de Porto Alegre. A feira promove eventos culturais e reúne leitores de diversas regiões do município. Foi com o intuito de renovar o acervo e conquistar novos frequentadores que a biblioteca resolveu organizar a primeira feira de trocas de livros ainda em 2016. De lá pra cá, o evento se tornou um sucesso e já teve 40 edições até agora. Só em 2022 foram cerca de quatro mil livros trocados.Cada título pode ser trocado por outro à disposição na mesa de entrada, com um limite de dez trocas por vez. Os livros doados pela biblioteca provém de títulos repetidos no acervo - mas a possibilidade à disposição dos leitores é ampliada, conforme frequentadores deixam seus livros nas mesas para troca. É possível encontrar clássicos da literatura como Umberto Eco, Lya Luft e Machado de Assis. Livros infantis também estarão disponíveis para a troca. A diretora da Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães, Renata Borges comenta que a feira também é uma forma de socializar. “Os livros fizeram companhia para as pessoas durante a pandemia. (Nesse sentido), a feira tem um impacto na vida das pessoas, é uma interação entre os leitores”. Como parte da programação da feira, também terá o lançamento do livro infantil Isabelha em Porto Alegre é demais, da ONG Cataventus. A Biblioteca Municipal Josué Guimarães fica localizada junto ao Teatro Renascença, no bairro Menino Deus. Conta com um acervo de mais de 40 mil livros, com grande catálogo de literatura brasileira e sul-riograndense. O empréstimo de 30 dias é gratuito, bastando cadastro com identidade e comprovante de residência.