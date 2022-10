Cine-Theatro Capitólio completa 94 anos com programação especial

Na noite desta quarta-feira (12), será realizada uma programação especial no antigo Cine-Theatro Capitólio, que hoje abriga a Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085), em Porto Alegre. Em comemoração aos 94 anos do prédio, haverá apresentação de dois filmes: Tangos e Tragédia Para Sempre, com direção de direção de Aloisio Rocha, e o curta-metragem Amigo Lupe, documentário de 1992 dirigido por Beto Rodrigues. Segundo informa a prefeitura de Porto Alegre, as sessões se iniciam às 19h30.

História do prédio

De acordo com a pesquisa Histórias do Capitólio, recentemente realizada por Alice Dubina Truz, o prédio foi projetado e construído pelo arquiteto e engenheiro italiano Domingos Fumo Rocco como um cine-theatro amplo e elegante, dotado de palco e tela e com cerca de 1,3 mil lugares.

Em outubro de 1928, quando foi inaugurado, a atual avenida Borges de Medeiros era um grande canteiro de obras. Estava em curso em Porto Alegre, em sua área central, um amplo processo de remodelação urbana. Iniciado sob a administração de Otávio Rocha, ele foi marcado por obras viárias que modificariam a dinâmica do viver na cidade. Nesse processo, a construção do Capitólio foi apreciada por sua contribuição ao embelezamento da cidade e como estímulo a empreendimentos no entorno da futura avenida.

Ao longo dos 94 anos, o prédio sempre teve como vocação a arte cinematográfica, atravessando este espaço as diferentes etapas da história do Cinema Mundial, sendo restaurado e devolvido à cidade como Cinemateca em 2015.