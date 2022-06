Lula reúne militantes e principais siglas de esquerda em grande ato na Capital

Por volta das 19h, um Pepsi On Stage lotado ovacionou a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à Presidência da República, ao Ato em Defesa da Soberania Nacional, em Porto Alegre. Ao lado do pré-candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB), da esposa Janja, e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o principal líder da esquerda nacional foi recepcionado em um palco tomado por políticos, prefeitos, parlamentares e dirigentes das sete siglas que compõem a ampla frente (PT-PCdoB-PV-PSOL-PSB-Rede e Solidariedade) da pré-campanha. Uma hora antes as manifestações haviam iniciado, enquanto Lula encerrava um debate com educadores e especialistas em educação, realizado em um hotel no centro da Capital.

Após manifestações breves de representantes dos partidos aliados e da execução dos hinos nacional e rio-grandense, o presidente estadual do PT, deputado Paulo Pimenta, abriu os discursos. "Esse é um dia de muita emoção, que aguardamos por muito tempo", disse o dirigente. Pimenta ressaltou ainda que a sigla espera ter no Estado a capacidade de construir um "palanque da unidade" em torno da candidatura de Edegar Pretto (PT) ao governo, mas disse que está disposto a compor essa unidade, dando margem a especulações de uma possível negociação com siglas como o PSB, que não abre mão de Beto Albuquerque na cabeça de chapa.

Na sequência, falou a ex-deputada Manuela D'Ávila, incentivando o Rio Grande do Sul a se somar "na luta para eleger Lula presidente, e fazer o Brasil feliz de novo", e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

A ex-presidente Dilma Rousseff veio em seguida, com uma manifestação que criticou o atual governo e destacou que o Brasil tem a possibilidade concreta de romper com o atual modelo. "Temos a chance real de mudar a realidade do Brasil, é isso que está nas nossas mãos, e é isso que podemos fazer agora, eleger Lula e fazer com que o povo volte a definir o destino do País", enfatizou, convocando a todos para uma mobilização constante pró-Lula até o dia da eleição. Disse ainda que começava agora uma etapa de luta que não terá espaço para impeachment e "golpe", como o que ela disse ter sido vítima em seu governo.

O ex-governador Tarso Genro (PT) também fez uso da palavra, dizendo que a reconstrução do Brasil depende da eleição de Lula. Reforçou o esforço em torno da aliança do campo de esquerda no Estado e da construção de uma unidade, considerada fundamental para reeleger o ex-presidente. "A vitória de Lula significa o resgate da soberania, da República, da democracia e derrota humilhante do fascismo, que vamos fazer nas urnas", disse.

Bastante aplaudido, o ex-governador Olívio Dutra falou em seguida. "A política não é joguinho, é a construção do bem comum com protagonismo das pessoas. Por isso queremos eleger os pré-candidatos Lula e Alckmin para governar o País e o Edegar Pretto para governar o Rio Grande, com o povo sendo sujeito desse processo".

O ex-governador do Paraná, Roberto Requião (PT), que mais uma vez disputa o cargo, veio ao Estado "movido pela indignação" e disse que sua contribuição ao evento foi para destacar que "o coração do brasileiro bate pelo País, pela liberdade e pelo projeto nacional de Lula e Alckmin".

Geraldo Alckmin (PSB), que compõe a chapa como pré-candidato a vice de Lula, antecedeu a fala do ex-presidente. "Vou suar a camisa e trabalhar para Lula voltar a presidir o Brasil e salvar a democracia", disse.

Às 20h56min Lula, finalmente, ocupou a tribuna, chamado como "o presidente da democracia". Ele lembrou que veio a primeira vez ao Estado em 1975, para conhecer Olívio, e que gostaria de ter feito esse evento na Rua da Praia, mas não pôde para não configurar propaganda antecipada. "Hoje é para mim um dia de extrema felicidade, porque fazia tempo que não vinha aqui e eu estava com vontade e necessitava disso".

Em seguida, fez um apelo aos partidos aliados no Estado, para que cheguem a um só nome ao governo do Estado. "Não custa nada sentar e conversa mais uma vez e fechar a unidade para derrotar Bolsonaro e o atual governo do Rio Grande do Sul", pediu.

Lula falou por cerca de 40 minutos para uma plateia lotada de militantes e apoiadores. Foto: Reprodução/YouTube/JC

Disse ainda que um país no qual a população não come, não tem emprego e não sustenta sua família não tem soberania, e que trabalhará para "devolver a dignidade" ao País. Criticou também o preço atual dos combustíveis e da cesta básica. "A pessoa precisa ter dinheiro para comprar alimento e ter gás para cozinhar. A inflação de hoje tem preços controlados pelo governo por falta de vergonha e compromisso de quem preside a Petrobras e governa esse País".

Ele também condenou a privatização da Eletrobrás e lembrou das ações de seus governos na área da energia. "É por isso que não tenho medo de dizer que não quero um Estado fraco e pequeno, mas um Estado forte, responsável pela educação, saúde, geração de emprego, aumento do salário mínimo e cidadania. É esse Estado que vamos fazer", enfatizou.

Defendeu ainda as políticas culturais e a retomada da "cultura desse país" e disse que não tem mais tempo para criar brigas e ódio, e sim cuidar do povo brasileiro. "O povo brasileiro precisa ser cuidado", ressaltou, e pediu que os gaúchos pesquisassem qual o governo que fez mais investimentos no RS do que os governos Lula e Dilma. "E agente fez tudo o que fez sem dar um tiro e preservando a liberdade", afirmou.

Ao encerrar seus discurso, após cerca e 40 minutos de fala, ressaltou que não tem ódio (referindo-se à sua prisão) e não perdeu a esperança, e que quer construir uma nação que volte a cuidar do povo. "Vamos dedicar nosso amor e indignação contra a injustiça e ajudar os que têm menos do que a gente, porque esse país é de todos e não de meia dúzia, e vamos concertar o estrago que eles fizeram", finalizou.