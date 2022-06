PSTU lança Rejane de Oliveira ao governo gaúcho

O PSTU decidiu lançar a educadora Rejane de Oliveira como pré-candidata ao governo do Rio Grande do Sul. Assim, ela se torna a única postulante feminina ao Palácio Piratini nesta eleição. Conhecida líder sindical, duas vezes presidente do Cpers-Sindicato, ela se coloca na disputa como uma alternativa à "polarização entre políticos tradicionais e com ausência de candidato que defenda os verdadeiros interesses dos trabalhadores".

O evento de lançamento será realizado no próximo sábado, às 16h, no Rua Dr. Barros Cassal, 220, em Porto Alegre, e contará com a presença da operária sapateira Vera, pré-candidata à presidência da República pelo PSTU.

"Para mudar a realidade de toda a classe trabalhadora é preciso um conjunto de fatores: coragem, programa para a classe trabalhadora e um partido revolucionário. Por isso me filiei ao PSTU, por entender ser um partido necessário para manter como princípios vivos a independência de classe, a defesa da classe trabalhadora e daqueles e daquelas que mais precisam", justificou Rejane ao se lançar na corrida ao governo gaúcho.