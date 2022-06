Lula reúne-se com partidos aliados e participa de ato político em Porto Alegre nesta tarde

ato político de sua pré-candidatura Sem vir ao Rio Grande do Sul há quatro anos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na manhã desta quarta-feira (01) em Porto Alegre, onde participa deà Presidência da República, no final da tarde. O evento, denominado Ato em Defesa da Soberania Nacional, ocorre no Pepsi On Stage, a partir das 18h, e reunirá políticos, militantes e apoiadores das siglas que integram o projeto de reeleição do petista.

Com agenda do dia restrita a reuniões com legendas e aliados políticos, Lula e os coordenadores da pré-campanha desembarcaram na Capital com a difícil tarefa de tentar unir o campo de esquerda em torno de uma candidatura única ao govenro do Estado, uma vez que tanto o pré-candidato do PT ao Piratini, deputado Edegar Pretto, quanto o ex-deputado Beto Albuquerque (PSB) não abrem mão da cabeça de chapa. Além disso, o PSOL também já confirmou o vereador Pedro Ruas como pré-candidato a Piratini.

A dificuldade em unir as siglas de esquerda em torno de um projeto estadual não está restrita ao Rio Grande do Sul, tanto que impasse com o PSB também ocorre para a composição ao governo de Santa Catarina, o que fez, inclusive, com que o ex-presidente cancelasse a agenda em Florianópolis neste final de semana. Segundo a assessoria de Beto Albuquerque, ele não participará de nenhuma das agendas de Lula na Capital, o que reforça o imbróglio entre as siglas. Procurada pela reportagem, a direção estadual da sigla socialista não retornou os contatos.

Encontro com as siglas que formam a frente ampla que apoia Lula nacionalmente (PT-PCdoB-PV-PSOL-PSB-Rede e Solidariedade) ocorreu em um hotel, no final da manhã. À tarde e nesta quinta (2), quando retorna a São Paulo, estão previstas ainda reuniões com representantes de setores como educação e cooperativismo. No evento principal desta quarta, Lula estará acompanhado do pré-candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB).

Toda a agenda do ex-presidente na cidade foi envolta de mistério por parte de sua assessoria, desde o horário de chegada, deslocamentos e compromissos confirmados. Além disso, não estava prevista nenhuma entrevista coletiva ou espaço para atendimento à imprensa.

Em postagem nas redes sociais nesta tarde, o diretório estadual do PT publicou foto de Lula ao lado de Pretto e do comandante regional da sigla, deputado federal Paulo Pimenta (foto), com a seguinte mensagem: "O sorriso de esperança que a gente tanto esperava aqui no Rio Grande do Sul. A força e a energia de Lula nos motiva, nos leva para um caminho de reconstrução! É o Rio Grande e o Brasil, grandes de novo".