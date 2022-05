Secretária da Cultura participa da mobilização pela aprovação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2

Paulo Gustavo Aldir Blanc 2 Previstos para serem apreciados nesta quinta-feira (2) no Congresso Nacional, os vetos do presidente Jair Bolsonaro às leis, que beneficiam o setor cultural, mobilizarão a Brasília centenas de representantes da área. A secretária estadual da Cultura, Beatriz Araujo, é uma das gestoras que viajará à capital federal para acompanhar a votação e participar das articulações acerca da aprovação das duas matérias.

A secretária participa da Caravana da Cultura pela Derrubada dos Vetos, movimento nacional que reúne artistas, técnicos, produtores, ativistas, gestores estaduais, municipais, coletivos, entidades e movimentos sociais para pressionar parlamentares e líderes de bancadas a derrubarem os vetos. Para isso, é necessário que a maioria absoluta do Congresso Nacional – 257 deputados e 41 senadores- votem contra os vetos.

A aprovação de ambas as leis é essencial para a efetivação das políticas públicas de cultura, salienta Beatriz. “Será o momento de visitarmos pessoalmente os gabinetes dos parlamentares para falar sobre a importância das leis. São dois projetos diferentes e igualmente necessários para a manutenção do setor cultural. No momento mais crítico da pandemia, o recurso público foi salva-vidas de milhões de trabalhadores e suas famílias. A Lei Paulo Gustavo garante a continuidade das ações emergenciais, pois as dificuldades ainda não cessaram, e a LAB 2 nos dá perspectiva de um futuro com investimentos consistentes e significativos”, destaca a secretária gaúcha.

A Lei Paulo Gustavo, vetada em abril, propõe a liberação de R$ 3,86 bilhões do Fundo Nacional de Cultura (FNC) para fomento de projetos culturais. O Rio Grande do Sul receberá, ao todo, R$ 198 milhões – R$ 94 milhões repassados direto ao governo do Estado e R$ 104 milhões aos municípios gaúchos. De caráter emergencial, foi criada para dar continuidade ao socorro à cultura, iniciado com a Lei Aldir Blanc, em 2020. Os recursos virão do superávit financeiro do FNC e serão aplicados em ações que visem atenuar os efeitos da pandemia. O nome da legislação é uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021, aos 42 anos, vítima da Covid-19.

Já a Lei Aldir Blanc 2, vetada pelo presidente no início do mês de maio, institui a Política Nacional Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Modificando radicalmente o cenário cultural do País, promove, a partir de 2023, o repasse de R$ 3 bilhões anuais para investimentos em cultura até 2027. A previsão de recursos para o Rio Grande do Sul segue o mesmo índice da primeira Lei Aldir Blanc. No total, são R$ 155 milhões – R$ 70 milhões repassados ao Estado e R$ 85 milhões aos municípios.