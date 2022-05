Lula chega nesta quarta a Porto Alegre para Ato em Defesa da Soberania Nacional

evento político no Pepsi On Stage Em sua primeira agenda de pré-candidato ao Planalto no Estado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quarta-feira (1) de, em Porto Alegre. O Ato em Defesa da Soberania Nacional deverá reunir políticos, militantes e apoiadores das siglas que integram o projeto de reeleição do petista à presidência da República.

A mobilização inicia às 18h e será transmitida pelas redes sociais de Lula, que terá agendas partidárias e setoriais fechadas na quarta e na quinta (2), quando deixará a Capital.

Edegar Pretto (PT) O ex-presidente chega à cidade em meio às dificuldades de unir o campo de esquerda em torno de um candidato único ao governo gaúcho. Por ora, pelo menos três nomes já se apresentaram para a disputa, o deputado, o ex-deputado Beto Albuquerque (PSB) e o vereador Pedro Ruas (PSOL).

Manuela D´'Avila (PCdoB) Pretto, que no último sábado (28) promoveu plenária com lideranças e coordenadorias regionais da pré-campanha, ainda busca consolidar alianças para compor a chapa majoritária, com escolha dos pré-candidatos a vice-governador e ao Senado. As dificuldades em alinhar a frente ampla de Lula no Estado foi apontada como uma das causas para que a ex-deputadadescartasse concorrer ao Senado, após convite do PT.

Nesta terça (31), em entrevista à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Lula destacou o desejo de ajudar o País a recuperar o prestígio internacional e a diminuir a pobreza. Ele enfatizou "o abandono do governo federal" ao Estado, defendeu investimentos em infraestrutura e geração de emprego e lembrou de obras e ações de seu governo e das gestões do PT à frente do Palácio Piratini.

A vinda de Lula ao Rio Grande do Sul foi anunciada no final de abril, durante encontro do ex-presidente com Pretto e o presidente estadual do partido, deputado federal Paulo Pimenta, em Brasília.