Deputados aprovam dois projetos e retiram quórum para não votar alterações na Lei Kiss

Dois dos três projetos de lei que constavam na pauta de votação da Assembleia Legislativa foram apreciados e aprovados na sessão desta terça-feira (31): o Projeto de Lei de autoria do Poder Judiciário (PL 207/2021), que desanexa o Tabelionato de Protesto de Títulos do Ofício de Registros Públicos de Igrejinha, integrando-o ao Tabelionato de Notas, e o Projeto de Lei Complementar que amplia e moderniza a participação popular na Casa (PLC 204/21), permitindo que gaúchos proponham e apoiem, por meio de assinatura eletrônica, iniciativas do Parlamento.

De autoria do deputado Fabio Ostermann (Novo), o texto foi aprovado por unanimidade pelos 51 parlamentares presentes, e contou com uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Para o proponente, a medida contribui para ampliar a participação popular nos debates do Parlamento, uma vez que permitirá a coleta de assinaturas digitais em apoio ou proposta de projetos. Atualmente, esse processo é feito de forma manual e precisa contar com apoio do municípios, o que o torna mais burocrático e custoso.

A matéria também determina que a ALRS possa desenvolver plataforma para coleta de assinaturas eletrônicas. “Esse projeto trará maior legitimidade ao Parlamento gaúcho, aproximando a população das decisões tomadas e fortalecendo o processo democrático. Sua aprovação é uma grande vitória da democracia gaúcha”, afirmou Ostermann.

Segundo ele, outros cinco estados brasileiros já adotam medidas nesse sentindo, modernizando a sistemática com assinaturas eletrônicas para o protocolo de textos legislativos de origem popular. Proposição semelhante tramita também na Câmara dos Deputados.

Já o projeto de lei que altera a Lei Kiss (PL 39/2020), de autoria do deputado Paparico Bacchi (PL), permitindo que técnicos industriais possam elaborar laudos técnicos ao Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), tramitou mais uma semana sem votação. Por acordo entre os parlamentares, foi retirado o quórum antes de sua apreciação. O texto, já acordado para voltar ao plenário na próxima semana, deverá seguir sem apreciação até o final de junho, quando uma audiência pública sobre a matéria será realizada na Casa.

As alterações propostas na Lei Kiss (Lei Complementar n.º 14.376, de 26 de dezembro de 2013) têm gerado divergências entre setores e conselhos ligados a engenheiros, arquitetos e técnicos industriais, o que reforça a necessidade de ampliação do debate sopre o projeto.

“Precisamos construir um entendimento entre as categorias, antes da audiência pública, e esclarecer que a proposta não fragiliza a legislação vigente com possível risco à vida do cidadão gaúcho. A matéria faz uma adequação na legislação para devolver aos técnicos industriais o direito de executar o seu trabalho profissional dentro das limitações previstas na legislação federal. Cabe destacar também, que o Rio Grande do Sul é o único estado brasileiro onde os técnicos não podem executar projetos de PPCI”, salientou Bacchi.