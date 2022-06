PF lança esquema inédito de segurança a candidatos

A Polícia Federal (PF) apresentou ontem um esquema de segurança inédito que será disponibilizado para a proteção dos candidatos à Presidência da República. A apuração é da Folhapress. O reforço na operação de garantia da segurança dos postulantes ao Palácio do Planalto foi feito diante do atual cenário de polarização e tensão política, bem como o histórico de violência no pleito anterior.

Entre outros pontos, o plano apresentado pela PF envolve a criação de um grupo de inteligência de segurança aos presidenciáveis e a definição de uma metodologia para identificar os riscos. Pela primeira vez, cada campanha poderá escolher os policiais federais que vão coordenar o esquema de segurança. A PF afirma que selecionou agentes que trabalharam em eleições passadas ou em grandes eventos recentes, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.

Entre 300 e 400 policiais federais vão participar da operação. O número de agentes em cada campanha será definido de acordo com uma análise de risco. A metodologia, segundo a PF, leva em conta a posição do candidato nas pesquisas e o histórico de atentados e incidentes contra ele, entre outros fatores.

Durante as eleições de 2018, o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), foi vítima de uma facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Do lado petista, a preocupação com a segurança intensificou-se neste último mês e ficará evidenciada nos próximos eventos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem feito ajustes em sua agenda por orientação da sua equipe de segurança, que tem vetado locais considerados inadequados.

A operação conta com uma parte operacional e um braço de inteligência, que vai identificar os riscos de cada compromisso. As campanhas deverão informar a agenda do candidato à PF com no mínimo 48 horas de antecedência.

Os presidenciáveis têm direito ao aparato da PF após a homologação das candidaturas nas convenções partidárias, a partir de 20 de julho. A PF afirma que já investiu cerca de R$ 32 milhões no esquema.