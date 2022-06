ICMS: prejuízo aos estados

Os secretários de Fazenda de todo o País vêm atuando fortemente, nos últimos dias, em Brasília, para tentar evitar um impacto negativo de cerca de R$ 90 bilhões por ano, aos cofres dos estados, por causa do Projeto de Lei do ICMS, aprovado pela Câmara dos Deputados, em tramitação no Senado. O projeto que limita a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos é um esforço do governo federal, liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL, foto), para frear a alta dos combustíveis em ano eleitoral.

Impacto no orçamento

O texto tem gerado temor nos estados em relação ao impacto em seus orçamentos. Décio Padilha, secretário de Fazenda de Pernambuco e presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, mostrou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), "a importância do tributo para o orçamento dos governos estaduais e municipais". Argumenta que "esse projeto não é circunstancial, é para sempre. A gente está alterando o recurso para educação, saúde e de distribuição para os municípios do País, em função de uma possibilidade de reduzir 1% da inflação".

Governo afasta diretores da PRF

O Diário Oficial da União de ontem, publicou a exoneração do diretor-executivo da Polícia Rodoviária Federal, Jean Coelho, e do diretor de inteligência da instituição, Allan da Mota Rebello. O governo não informou o motivo. O afastamento ocorre seis dias após a truculenta morte de Genivaldo de Jesus, em Sergipe. Um dia antes do afastamento dos policiais, o senador gaúcho Paulo Paim (PT) disse ao Repórter Brasília que "o racismo estrutural continua forte no Brasil, bem como o desrespeito aos direitos humanos". Ele afirmou que o caso de Genivaldo de Jesus, que foi morto em uma "câmara de gás", dentro de um carro da Polícia Rodoviária Federal (PRF), "foi estarrecedor, nunca visto em lugar nenhum do mundo". O senador recebe relatos de problemas raciais e de direitos humanos de diversos países, "e nunca se viu algo semelhante. Só nos tempos de guerra nazista é que colocavam as pessoas dentro de um ônibus, para um passeio, fechavam e era uma câmara de gás".

Sensibilidade da população

"O que me impacta ainda, falando nesse assunto", afirmou Paulo Paim, "é que quando nos EUA, no caso George Floyd, que também morreu na mão da polícia, pareceu que a população brasileira ficou mais sensível do que em relação ao que aconteceu aqui. O fato é que o episódio dos Estados Unidos causou uma comoção também no Brasil, com gente saindo às ruas, me ligando. Não vejo o mesmo movimento sobre a morte do jovem aqui no Brasil".

Lamentável posição de Bolsonaro

Quanto à manifestação do presidente Jair Bolsonaro (PL), questionado sobre o fato, Paim classificou de "lamentável", a postura do presidente, que falou do episódio de dois policiais mortos no Nordeste. "Um fato triste, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra", afirmou.