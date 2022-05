Prefeitura paga folha do funcionalismo com reajuste no vale-alimentação a partir desta terça-feira

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre vai pagar nesta terça-feira (31) a folha dos servidores municipais com o reajuste de 25% no vale alimentação, conforme prevê a quarta proposta de reposição salarial, que inclui 10,06% de aumento - sendo 4% já pagos na folha de abril -, 3% a serem pagos na folha de julho e 3,06% na folha de novembro. Além do reajuste, será realizado o pagamento das progressões referentes ao biênio 2012/2014 em 70 parcelas, a partir de julho.

Desde 2016 os valores estavam congelados. Para o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, a proposta só foi possível devido ao equilíbrio financeiro do município. “Inovamos na arrecadação, modernizando a legislação e qualificando as despesas, além de criarmos medidas para estimular a economia. Tudo isso, junto com condições que facilitaram a vida dos contribuintes no acerto com a Prefeitura. Dessa forma, foi possível a aplicação de recursos em áreas prioritárias do governo e o reajuste no salário dos servidores”, destaca Fantinel.

Entre as ações realizadas para o alcance dos resultados que estão possibilitando o pagamento destes reajustes, de acordo com a administração municipal, estão a digitalização do IPTU, o programa RecuperaPOA, a mediação tributária e de conformidade, além da revisão de despesas da área meio com contratos, aluguéis, estagiários e equipamentos, a desvinculação de fundos para combater a pandemia, e a análise quinzenal da despesa.

O fechamento do ano de 2021 teve resultado orçamentário positivo. Foram R$ 9,2 bilhões em receitas e R$ 8,4 bilhões em despesas, mantendo o equilíbrio financeiro. Os investimentos cresceram 18,5% na comparação com o ano anterior, totalizando R$ 326 milhões.