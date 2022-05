Morre em Caxias do Sul o ex-deputado estadual Marcos Daneluz

Morreu neste sábado (28) o ex-deputado estadual e ex-vereador de Caxias do Sul Marcos Daneluz (PT). Afastado da política nos últimos anos, ele tinha 60 anos e foi vítima de um enfarto.

Deputado estadual suplente, Daneluz assumiu o mandato na Assembleia Legislativa entre 2013 e 2014. Foi ainda subprefeito, secretário municipal e presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.

Segundo informações de lideranças petistas, Daneluz infartou em casa, ainda no sábado (28), e foi levado ao hospital, onde não resistiu.

Em nome do Parlamento gaúcho, o presidente Valdeci Oliveira (PT) lamentou a perda do colega de sigla. “É uma grande perda para Caxias do Sul e para o Rio Grande. Tive a satisfação de ter sido colega de bancada do Daneluz. Sempre foi uma pessoa de diálogo, de construção e também de dedicação vigorosa a projetos de inclusão social. Que a família tenha muita força. Em nome do Parlamento gaúcho, manifestamos toda a nossa solidariedade”, afirmou Oliveira.

O PT estadual também lastimou o falecimento precoce do militante. "Nós, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Rio Grande do Sul, recebemos com pesar e tristeza a notícia do falecimento do companheiro Marcos Daneluz, de Caxias do Sul. A direção e a militância do PT/RS prestam sua solidariedade à sua esposa Claudia, aos seus filhos, familiares e amigos, deixamos aqui a nossa homenagem à sua vida e legado político, assim como à sua história de lutas! Marcos Daneluz, presente!", destacou postagem publicada nas redes sociais da legenda.

Deputado da região de Caxias e líder do PT na Assembleia, Pepe Vargas também registrou a perda do colega. "Além de companheiro de governo e partido, lamento a perda de um amigo. Presto minha solidariedade a companheiros e companheiras do PT com quem ele conviveu e para quem fará muita falta", publicou em sua conta pessoal no Twitter.

Daneluz foi velado em Ana Rech, distrito de Caxias do Sul, e cremado em cerimônia na noite de domingo.