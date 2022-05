Simone Tebet tem maioria no MDB, mas cenário é incerto

Depois de ter a pré-candidatura aprovada pela direção do MDB, Simone Tebet (MDB-MS) encara uma série de desafios para consolidar seu nome na disputa pela Presidência da República. A apuração é da Folhapress. Levantamento feito pela Folha indica que, se a convenção fosse hoje, a candidatura da senadora teria votos suficientes para ser aprovada pelo partido.

Para traçar a tendência de votos, a reportagem conversou nos últimos dias com dirigentes estaduais e com delegados, que têm direito a voto no encontro.

Atualmente, em pelo menos 19 diretórios há indicação de apoio por unanimidade ou por maioria dos convencionais à candidatura.

A projeção de dirigentes estaduais é que Simone Tebet conseguiria reunir ao menos 65% dos votos na convenção. No entanto, o cenário pode mudar até o meio do ano, quando ocorrerá a reunião. Alguns líderes de diretórios regionais e políticos do partido apontam que o apoio pode ser revertido, se a candidatura não decolar.

O presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), diz que Tebet conta com o apoio de 90% do partido. Emedebistas que resistem à senadora e mesmo apoiadores da parlamentar que conhecem bem o partido, porém, dizem que a sigla está dividida e, na convenção, o resultado pode ser mais apertado do que a direção planeja.

Isso porque, no encontro, cada estado tem um número determinado de delegados, aptos a votar, e cada um deles tem uma quantidade de votos calculada com base no cargo que ocupa na direção estadual e nacional da sigla e suas funções públicas. Ou seja, uma pessoa pode acumular votos.

Ex-presidentes do partido também têm direito a voto. O encontro deverá ser realizado no intervalo entre 20 de julho e 5 de agosto - prazo previsto pelas regras eleitorais.

A própria cúpula do MDB reconhece que a candidatura de Simone Tebet no momento é apenas política, garantindo o apoio para que seja chancelada na convenção. Falta ainda o componente eleitoral.

Caso a senadora não se mostre viável, ganhará força o cenário em que os diretórios ficam livres para escolher se ligarem ao presidente Jair Bolsonaro (PL) ou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Essa posição já é defendida principalmente pela ala do MDB que enxerga na aliança com Lula uma chance maior de bons resultados na política local. Esse grupo prefere o apoio ao petista porque a aliança com o ex-presidente dá força aos palanques locais, além de aumentar as chances de participação em um eventual governo.

Não seria inédita a situação em que emedebistas apoiam outros candidatos na disputa nacional. Foi assim na eleição de 2018, quando o candidato do partido foi Henrique Meirelles.

A cúpula do MDB já conta com a resistência à senadora em estados como Alagoas, Ceará, Amazonas e Paraíba. No entanto, o comando do partido em outras unidades da federação, como Bahia e Sergipe, ainda evita se posicionar publicamente. Há estados, porém, em que a presença tanto de Lula como de Bolsonaro é forte e os dirigentes preferem candidatura própria para não se comprometerem com uma posição.

No RS, a maioria deve ser a favor de Simone. Mas a ala ligada ao deputado federal Osmar Terra, que foi ministro do governo Bolsonaro, tende a rifar a senadora para tentar alianças com siglas bolsonaristas.