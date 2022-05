Edegar Pretto inicia nova fase da pré-campanha ao Piratini

O pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Edegar Pretto, iniciou nova fase na disputa eleitoral no sábado passado. Durante a manhã, o deputado detalhou os próximos passos às coordenações regionais da pré-campanha em plenária realizada em Porto Alegre ao lado de importantes figuras políticas entre elas, estava o ex-governador gaúcho Tarso Genro e a ex-presidente Dilma Rousseff.

Com o slogan "O Rio Grande que o povo quer", a pré-campanha do petista une forças com o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, que lidera as pesquisas de intenção de voto para o Planalto. O foco de Pretto nesta etapa é o diálogo com a população. Através de assembleias presenciais e da tecnologia, a intenção do pré-candidato é desenvolver o plano de governo com a contribuição da opinião pública.

Ele afirma que o principal compromisso do plano de governo é gerar oportunidades para o desenvolvimento do Estado e também das pessoas. "Nós queremos constituir, novamente, um governo que dê oportunidades às pessoas. Queremos marcar nosso governo como uma reconstrução parelha. Mas, obviamente, a mão do Estado tem que estar mais estendida para aqueles que mais precisam", explica. "Queremos um governo que volte a tratar os setores produtivos como parceiros do Estado, não como um 'atrapalho'. Não há outra forma de recuperar a nossa economia se não colocar a estrutura do Estado a serviço de quem pode gerar emprego, fazendo-a reagir positivamente".

Ele caracteriza as áreas da educação e da saúde como as "mais deprimidas" do Rio Grande do Sul. Quanto às escolas estaduais, Pretto critica a falta de infraestrutura disponível ao corpo estudantil e aos servidores, além do impacto negativo que a pandemia da Covid-19 teve no aprendizado.

"Nós estamos com uma defasagem no ensino. Em dois anos, muitas crianças não conseguiram ir à aula nem aprender remotamente, pela falta de estrutura, de telefones e de internet. Nós precisamos ter uma escola acolhedora, para que elas fiquem mais tempo na escola", defende.

Além do presidente do PT-RS, Paulo Pimenta, a plenária contou com as presenças de lideranças do Partido Verde (PV), pelo presidente Marcio Souza, e do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), com o vice-presidente Antônio Augusto Medeiros. As duas siglas declaram apoio a Pretto na disputa pelo Executivo estadual, na tentativa de formar uma frente única de esquerda. Também compareceram outros nomes de destaque na política nacional, como a deputada federal Maria do Rosário.