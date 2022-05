Com Dilma e Tarso, Edegar Pretto inicia nova fase da pré-campanha ao Piratini

Atualizada às 18h45min

pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Edegar Pretto, inicia nova fase na disputa eleitoral neste sábado (28). Durante a manhã, o deputado detalhou os próximos passos às coordenações regionais da pré-campanha em plenária realizada em Porto Alegre ao lado de importantes figuras políticas — entre elas, estava o ex-governador gaúcho, Tarso Genro, e a ex-presidente Dilma Rousseff.

lidera as pesquisas Com o slogan “O Rio Grande que o povo quer”, a pré-campanha do petista une forças com o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, quede intenção de voto para o Planalto. O foco de Pretto nesta etapa é o diálogo com a população. Através de assembleias presenciais e da tecnologia, a intenção do pré-candidato é desenvolver o plano de governo com a contribuição da opinião pública.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, ele afirma que o principal compromisso do plano de governo é gerar oportunidades.

"Nós queremos constituir, novamente, um governo que dê oportunidades às pessoas. Queremos marcar nosso governo como uma reconstrução parelha. Mas, obviamente, a mão do Estado tem que estar mais estendida para aqueles que mais precisam", explica. "Queremos um governo que volte a tratar os setores produtivos como parceiros do Estado, não como um 'atrapalho'. Não há outra forma de recuperar a nossa economia se não colocar a estrutura do Estado a serviço de quem pode gerar emprego, fazendo-a reagir positivamente".

Ele caracteriza as áreas da Educação e da Saúde como as "mais deprimidas" do RS. Quanto às escolas estaduais, Pretto critica a falta de infraestrutura disponível ao corpo estudantil e aos servidores, além do impacto negativo que a pandemia da Covid-19 teve no aprendizado.

"Nós estamos com uma defasagem no ensino. Em dois anos, muitas crianças não conseguiram ir à aula nem aprender remotamente, pela falta de estrutura, de telefones e de internet. Nós precisamos ter uma escola acolhedora, para que elas fiquem mais tempo na escola", defende.

Caso eleito, o pré-candidato pretende aproveitar o espaço escolar para combater a fome — problema que afeta milhões no Brasil. "Fruto do diálogo que nós estamos fazendo, já assumi um compromisso: a criança que vive em situação de vulnerabilidade vai chegar na escola e vai ter café da manhã. As que estudam no turno da tarde, terão a comida às esperando. Não é possível uma criança aprender se não estiver com a barriga cheia.

Além do presidente do presidente do PT-RS, Paulo Pimenta, a plenária contou com a presença de lideranças do Partido Verde (PV), pelo presidente José Luiz Penna, e do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), com o vice-presidente Walter Sorrentino. As duas siglas declaram apoio a Pretto na disputa pelo Executivo estadual, na tentativa de formar uma frente única de esquerda. Também compareceram outros nomes de destaque na política nacional, como a deputada federal Maria do Rosário, e outro

falecimento da esposa O nome de Olívio Dutra, ex-governador do RS e ministro das Cidades durante o governo Lula (2003 a 2005), estava confirmado para o evento. Contudo, ele não compareceu em respeito ao, Judite Dutra, que completou uma semana na sexta-feira (28). Todos os participantes homenagearam a vida e os feitos da ex-primeira-dama do Estado em suas falas.

Plano de ‘diálogo’: as propostas de governo de Edgar Pretto

O “plano de diálogo”, como é referido pela equipe de Edgar Pretto, ainda está em construção. A ideia é construir o plano de governo com a colaboração dos eleitores ao longo do ano eleitoral.

“Nosso processo terá várias assembleias populares em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Nosso processo de discussão e de conversa terá uma plataforma para que as pessoas saibam o que está sendo dito, proposto, e possam propor, mesmo não participando de uma reunião”, explicou o coordenador do plano, Jorge Blanco, nesta manhã.

Decidim Povo A fala de Blanco faz menção à, ferramenta digital lançada oficialmente pela pré-campanha de Pretto durante a plenária. A plataforma de participação popular permite que o eleitorado opine e envie sugestões sobre o programa de governo de Pretto.

Até então, o petista definiu treze compromissos para construir “o Rio Grande que o povo quer” que abrangem questões sociais, econômicas, ambientais e outras. Dentre eles, destacam-se:

Promoção de políticas de transferência de renda e apoio à agricultura familiar, entre outras medidas, para combater a pobreza;

Desenvolvimento do programa de apoio a micro e pequenos empreendimentos "Meu trabalho de novo", que inclui novo padrão de desenvolvimento e de inclusão ao trabalho;

"Meu trabalho de novo", que inclui novo padrão de desenvolvimento e de inclusão ao trabalho; Constituição de políticas de reconhecimento e cidadania às populações idosas, indígenas, LGBTQIA+, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, especialmente as mais pobres do campo e da cidade, para viabilizar o acesso amplo à moradia digna;

às populações idosas, indígenas, LGBTQIA+, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, especialmente as mais pobres do campo e da cidade, para viabilizar o acesso amplo à moradia digna; Colocar a população negra no centro das ações do governo, com programas de inclusão, educação e saúde.

site oficial de Edgar Pretto Todos os compromissos estão disponíveis no

Lorenzoni lidera Levantamento da Paraná Pesquisas sobre as intenções de voto para governador no RS coloca Edegar Pretto atrás de Onyx Lorenzoni (PL), Beto Albuquerque (PSB) e Luiz Carlos Heinze (Progressistas). As porcentagens do petista variam entre 4% e 4,3% nos cenários estudados, enquantocom conforto na maioria dos casos. Apesar do ministro ter a vantagem, 85,7% dos eleitores relataram ainda não ter um candidato definido.

Frente a isso, foi apresentada nesta manhã a rede digital "Time Vencedor" — estratégia adotada na nova fase pré-eleitoral de Pretto e Lula, que depende do engajamento dos apoiadores. A ideia é disseminar as propostas através de "embaixadores", que representam a campanha nas respectivas cidades, comunidades e movimentos sociais em que estão inseridos com objetivo de conquistar eleitores e, também, ampliar o grupo voluntário.

Dilma apoia pré-candidatura de Pretto

A plenária desta manhã preencheu o salão de eventos do Ritter Hotel, em frente à rodoviária. O público transbordava porta afora — e boa parte disso se deu pela presença da ex-presidente Dilma Rousseff, que compareceu para apoiar a pré-candidatura de Edegar Pretto.

A fala de Dilma encerrou o evento e abordou diversos tópicos, de elogios à campanha do deputado a críticas ao governo federal atual. Quanto à gestão do presidente Jair Bolsonaro, a petista mencionou a crise econômica enfrentada pelo país.

"Nós fomos levados de volta ao Mapa da Fome, do qual tínhamos saído em 2014. Hoje, o nosso país tem em torno de 19 milhões de pessoas em situação de fome. Em situação de deficiência alimentar, tem mais da metade da população. Para mim, é a maior evidência do fracasso desse governo", pontuou a ex-presidente. Ela ainda afirmou que "uma das mais graves situações que estamos enfrentando é a inflação, e ela tem a ver com o que eles fizeram com a Petrobras e o programa de qual de preços de exportação".

Dilma destacou a organização da pré-campanha e, especialmente, a estratégia de comunicação desenvolvida por Marinella Peruzzo. Sobre Pretto, não faltaram elogios:



“A eleição do candidato Pretto a governador representa um processo muito importante porque o RS sempre foi um estado com peso político fundamental. A eleição dos nossos deputados federais e senadores também será algo fundamental. lembrem bem a situação no congresso nacional quando houve meu golpe”, destaca a ex-presidente, impeachmada em 2016. “Nós temos, talvez, uma chance como nunca tivemos antes de eleger um governador aqui, com a parceria que nós temos com o PCdoB e o PV, e acredito que a vinda do Lula vai acelerar esse processo”.