Para presidente do TRE, não há lugar à intolerância na democracia

Recém-empossado presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o desembargador Francisco José Moesch terá o desafio de coordenar as eleições de outubro em todo o Rio Grande do Sul. Com cerca de 8 milhões de eleitores gaúchos, o pleito mobilizará 165 zonas eleitorais, sedo 10 na Capital, onde concentram-se mais de 1 milhão de eleitores.

Além de todo o preparo da operação, que contará no Estado com o uso de mais de 30 mil urnas eletrônicas, Moesch destaca o combate à desinformação e às fake news como um trabalho institucional fundamental no período que antecede o pleito, tendo nesse processo o apoio da imprensa e da sociedade.

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, o desembargador fala da atuação pela preservação da lisura e normalidade do processo eleitoral e destaca a o comprometimento com a garantia do direito ao voto de cada cidadão.

Sobre eventuais polêmicas levantadas e que ainda possam surgir em torno do funcionamento das urnas eletrônicas, adotadas no País desde 1996, ele rechaça qualquer desconfiança quanto à segurança dos equipamentos e destaca os boletins de urna como retratos reais do funcionamento e uso correto de cada aparelho durante o processo eleitoral.

Sem dar campo a polêmicas e ataques institucionais ao trabalho encabeçado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reforça que a democracia não é um regime político do consenso, mas que deve estar sempre calcada no respeito entre instâncias e correntes políticas.

Jornal do Comércio - O senhor assume o comando da Justiça Eleitoral gaúcha faltando poucos meses para as eleições gerais, qual considera o maior desafio na organização do pleito?

Desembargador Francisco José Moesch - Em primeiro lugar, eu diria que é uma espécie de um compromisso, que seria minha maior responsabilidade, que é defender a efetiva atuação da Justiça Eleitoral, a fim de preservar a lisura, a legitimidade, a normalidade, inclusive, do processo eleitoral. Qual é o grande objetivo? A garantia do acesso ao direito ao voto e consequente exercício da cidadania pela população, vejo que é muito importante dentro de um Estado Democrático de Direito, que está previsto na Constituição, e muito importante para o visto constante da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Então, esse, vamos dizer assim, esse é o objetivo central, seria o nosso compromisso na presidência.

JC - Mas e o clima bélico e polarizado desta eleição, que está muito forte no campo político nacional? Como o senhor avalia a realização das eleições nesse cenário e o quanto isso pode prejudicar sua harmonia?

Moesch - Mas isso é muito normal, o que esperamos, e que me parece importante registrar, é que esse clima existe, mas com as redes sociais há um acirramento ainda maior. Mas não acredito que possa prejudicar a harmonia do processo eleitoral. E, se houver necessidade, nós vamos ter aqui a colaboração da Segurança Pública do Estado, da nossa Brigada Militar, nossa Polícia Civil, Polícia Federal, Forças Armadas, que podemos requisitar, mas não acredito que será necessário, porque temos aqui no Estado partidos muito civilizados, e os candidatos também. Eu acredito que isso tudo vai passar, e o que é muito importante, a democracia não é um regime político do consenso, né? Mas aquele em que o dissenso, a discussão faz parte, civilizada e absorvida institucionalmente. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, ele é meu parceiro para a construção de uma sociedade mais plural, mais aberta. Quem disse isso muito bem, em seu discurso de posse (como presidente do TSE, em 2020), foi o ministro Luís Roberto Barroso, que disse que a democracia tem lugar para conservadores, liberais, e para progressistas, então, na democracia não tem lugar para intolerância. Chegamos a um ponto em que tem que haver um respeito entre as diversas correntes, né? O respeito sempre é muito importante, e é nesse clima que nós vamos trabalhar aqui, sempre com a grande supervisão do Tribunal Superior Eleitoral.

JC - Em seu discurso de posse, o senhor reforçou a confiabilidade das urnas eletrônicas e seu reconhecimento internacional. Como vê os ataques ao processo eleitoral eletrônico, muitas vezes incentivado pelo próprio presidente da República?

Moesch - Olha, o que me parece importante é o seguinte, a urna eletrônica, podemos até dizer assim, ela é uma criação brasileira, de modernização, inclusive ela iniciou todo seu trabalho em uma reunião em Caxias, isso na metade de 1996, quando passou a ser utilizada nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, isso tem um reconhecimento mundial, essa modernização, aí você vai dizer assim "ah mas tem países muito avançados que têm a urna em papel", muito bem, nós tivemos aqui problemas de fraudes que agilizaram essa sistemática. Exemplo disso aconteceu em 1994, na eleição do governador Leonel Brizola (PDT), no Rio de Janeiro, que teve problema e foi uma espécie de gota d'água para caminharmos para a urna eletrônica. Isso quer dizer que a cédula em papel pode não ter fraudes, por isso tem lugares em que isso não muda, porque não tem problema de fraudes, não houve reclamação. Então, de 1996 para cá, temos reclamações, mas nenhuma gerou alguma coisa fundamentada, foram todas afastadas e as reclamações julgadas improcedentes. Teve, inclusive, aquela de 2014 do candidato Aécio (Neves, do PSDB, na eleição da presidente Dilma Rousseff, do PT), que ele reclamou e depois retirou a queixa. De 1996 para cá, isso só vem se aprimorando, se modernizando, então, nós temos agora, por exemplo, 30.772 urnas eletrônicas no Rio Grande do Sul, e dessas 11.665 serão urnas novas, moderníssimas.

JC - Ainda nessa linha sobre a confiança das urnas eletrônicas, algumas entidades e organizações vêm defendendo a necessidade de realização de uma auditoria externa dos aparelhos, como o senhor vê essa questão?

Moesch - Eu gostaria de falar do boletim da urna. Ele mostra a zona eleitoral, o local de votação, a sessão eleitoral, os eleitores aptos, os que compareceram, e há um código de identificação. Pode-se ver a data de abertura da urna eleitoral, o horário de abertura, de fechamento. Depois, a votação de cada candidato, os eleitores aptos, os votos brancos, etc., tudo sai nesse boletim e é remetido ao TSE. E isso tudo tem um código, um QR Code que você pode consultar, os partidos, os candidatos.

JC - Quer dizer, o boletim de cada urna mostra realmente a realidade daquela urna.

Moesch - Completamente, e é assinado pelo presidente da mesa, mais dois mesários, mais os fiscais dos partidos ou de coligações, então, isso é remexido pelo TSE. Com isso, às vezes, já se pode até saber quem foi o candidato eleito, os partidos comemoram ao conferirem os boletins de cada sessão. Então, não há uma sala secreta, não tem nem tempo de mudar alguma coisa, isso tudo é um desafio matemático. Quer dizer, com esse boletim de urna toda a pessoa no Brasil pode conferir isso, então, eu diria que a urna eletrônica vem sendo segura, transparente, ágil e, o mais importante, ela é auditável, isso aqui que temos é um sistema de auditagem.

JC - Outro ponto destacado em seu discurso de posse foi o combate às fake news, com apoio da imprensa e sociedade em geral. Seu antecessor, o desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, chegou a dizer que o combate à desinformação é o grande desafio desta eleição. Qual sua opinião?

Moesch - As fake news, o que nós chamamos de combate à desinformação, nós combatemos com a informação, um trabalho que é o que vocês estão fazendo. É na grande mídia, a mídia tradicional, em que se conferem as coisas. Nós temos o TRE presente e ativo nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok, então, tudo isso passa por informação, mas, se ela é modificada, nós temos sempre a forma de conferir na mídia tradicional, nos jornais, no Jornal do Comércio, nas emissoras de rádio e televisão. Então, nós vamos conferir isso, e se houver alguma coisa, a gente procura consertar. Tem todo um sistema de fiscalização dos TREs, tem o Ministério Público Eleitoral trabalhando nisso, as 165 comarcas têm lá o seu promotor acompanhando isso, juntamente com um juiz eleitoral e com os advogados que atuam na Justiça Eleitoral, além do eficientíssimo corpo de servidores do tribunal. Você acha que alguém desse corpo não vai identificar algo? Em 26 anos não houve uma coisa vazada nesse sentido.

JC - Recentemente, a Justiça Eleitoral fez uma ampla campanha nacional em torno do voto consciente e valorização do voto jovem, com ações nas redes sociais, na mídia e apoio de artistas e influenciadores. Como esse trabalho refletiu na adesão de eleitores gaúchos na faixa dos 16 e 17 anos?

Moesch - E veja aí mais um importante trabalho da imprensa e das redes sociais. Fizemos um recorte até o dia 4 de maio e nos alegrou muito o resultado dessa campanha. Houve uma valorização muito grande da Justiça Eleitoral digital, com um trabalho de muita antecipação no alistamento, nas transferências, no pagamento de multas presenciais. Em maio de 2020, tínhamos 678 eleitores com 16 anos em Porto Alegre e 16.462 no Rio Grande do Sul, e 2.540 eleitores com 17 anos na Capital e 38.768 no Estado. Agora, para as eleições de outubro, teremos 3.080 eleitores com 16 anos em Porto Alegre e 28.448 votantes no Rio Grande do Sul. Na faixa dos 17 anos, Porto Alegre terá 4.801 eleitores, e o Estado 46.406 eleitores. Isso dá um percentual de incremento do eleitor jovem de 144,90%, prova de que houve uma campanha muito forte. É preciso que o jovem participe, se sinta incluído, cidadão, e faça a sua escolha.

JC - Nesta terça-feira (31), se encerra o prazo para registro das federações partidárias, uma inovação dessas eleições, aprovada na reforma eleitoral do ano passado. Como o senhor vê esse novo recurso, em substituição às coligações?

Moesch - Isso é sempre um raciocínio continuado, nós precisamos sentir melhorar. Em uma primeira impressão é uma coisa boa, porque nós não teremos aquela oscilação entre as coligações que se tinha. Eu diria assim, é uma primeira impressão, e eu acho que o TSE foi muito sensível e muito feliz em prorrogar esse prazo até o dia 31 de maio (antes era 31 de março). Só nesta semana (passada) as primeiras federações foram formadas, e novas podem aconteçer até terça-feira.

JC - Nas eleições de 2020, chamou a atenção a demora para a divulgação dos resultados no Estado, já que os mesmos tiveram de ser encaminhados ao TSE, antes de serem anunciados regionalmente, o que foi alvo de muitas críticas. Já há alguma demanda no sentido de agilizar esse processo em outubro?

Moesch - Não houve demora, veja bem, as eleições de 2020 tiveram diferença do fuso horário, e aqui os votos entram e são repassados. O problema é a liberação pelo TSE, mas isso não vai mais ter. Isso está decidido, foi uma decisão da ministra Rosa Weber (ex-presidente do TSE), que adotou isso em 2020. Mas nós calculamos que em torno de 90% da apuração, o que praticamente pode até definir a eleição, estarão liberados em torno das 21h no dia 2 de outubro (data da eleição). Claro que, no segundo turno (30 de outubro) isso se dará provavelmente mais cedo. Então, nós estamos calculando que 90% dos votos estejam apurados até as 21h.