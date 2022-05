Lula desembarca em Porto Alegre para ato público na próxima semana

O ex-presidente e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega a Porto Alegre na próxima semana para cumprir uma série de compromissos. Entre os dias 1º, quarta, e 2 de junho, quinta-feira, Lula participa de eventos públicos e encontros com líderes partidários.

Na quarta, o pré-candidato participa de um ato público em defesa da soberania, que será realizado no Pepsi on Stage (Avenida Severo Dullius, 1995 - Bairro Anchieta), em frente ao Aeroporto Salgado Filho, às 16h.

A direção do PT também organiza uma agenda que inclui encontros com líderes partidários, representantes de setores da educação, da produção e do cooperativismo.

A vinda de Lula ao Rio Grande do Sul foi anunciada no fim de abril, em Brasília, durante encontro do ex-presidente com o pré-candidato do PT ao governo gaúcho, Edegar Pretto, e o presidente estadual do partido, deputado Paulo Pimenta.