Senadora aposta no apoio do PSDB e no voto feminino

A pré-candidata do MDB à presidência da República Simone Tebet afirmou ontem que não tem dúvidas de que o PSDB vai apoiar o seu nome e dar o aval para concorrer em nome do grupo de partidos da chamada terceira via.

Tebet também minimizou eventuais resistências a seu nome dentro do próprio MDB. Disse que pode não ser unanimidade no partido atualmente, mas que a sigla estará unida na convenção partidária - que dará a palavra final sobre a candidatura.

"Nós não temos a unanimidade do partido, mas teremos a unanimidade na convenção. Isso que é importante. Essa unanimidade significa unidade", afirmou em entrevista a jornalistas.

O presidente Baleia Rossi (MDB-SP) havia dito no dia anterior que seu nome era chancelado por 90% do partido, embora haja alguns diretórios, em particular no Nordeste, que são contrários a uma candidatura própria.

Simone Tebet também completou que a construção de uma aliança com o PSDB está em andamento e disse estar segura que os tucanos estarão ao seu lado. Nesta semana, o ex-governador João Doria anunciou a desistência de concorrer, após se ver isolado e perder o apoio do seu próprio partido.

"O Brasil chama e clama pelo centro democrático. E a esse clamor o MDB também grita: "presente", junto com o Cidadania, e, em breve, não tenho dúvidas, o PSDB. Eu não tenho dúvida que estaremos com aqueles que sempre foram nossos aliados de primeira hora, homens e mulheres de bem do PSDB. Não tenho dúvida que essa construção está sendo muito bem feita pelo nosso presidente Baleia Rossi junto do presidente (do PSDB) Bruno Araújo", completou.

Simone Tebet também ressaltou a importância do voto feminino nessas eleições e disse que hoje "mulher vota em mulher" e também "homem vota em mulher". Enfatizou a importância de haver uma política candidata à Presidência, argumentando que uma "mulher que se empodera, empodera outra mulher".