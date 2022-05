PL decide indicar evangélico para vice da Câmara

Em votação interna, o PL decidiu ontem indicar o evangélico Lincoln Portela (MG) para a eleição à vice-presidência da Câmara, derrotando o deputado Vitor Hugo (GO), candidato do presidente Jair Bolsonaro e ex-líder do governo na casa.

A eleição será realizada hoje. Portela recebeu 21 votos, contra 19 de Vitor Hugo. O Planalto orientou votação no nome do bolsonarista, que é pré-candidato ao governo de Goiás. Os 40 votos computados representam pouco mais da metade da bancada do PL na Câmara, que tem 77 deputados. Se eleito, Portela substituirá o deputado Marcelo Ramos (PSD-AM), destituído pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), após pressão do PL, partido de Bolsonaro.