Terceira via define candidato nesta semana

A candidatura de João Doria (PSDB) ao Planalto chegou ao fim da linha para a maior parte dos dirigentes e parlamentares do seu partido. Mas poucos acreditam que ele vá desistir. O embate, que pode se arrastar até a convenção entre julho e agosto, tem um partido decidido a apoiar Simone Tebet, pré-candidata do MDB. Para esta semana, é esperado um encaminhamento conjunto entre MDB, PSDB e Cidadania, que lançariam em grupo o candidato da terceira via.

Doria tem a seu favor as prévias e o fato de pontuar numericamente à frente da emedebista nas pesquisas. A via da judicialização foi desaconselhada por apenas agravar a resistência do partido, mas não está descartada. O ex-governador de São Paulo não teria uma saída honrosa possível, já que não lhe interessa disputar outro cargo.

Mas, como a decisão por Tebet é política, não há, na visão de tucanos, argumentos que Doria possa apresentar que mudem o rumo do partido. No momento de maior debilidade da sua pré-campanha, ele tem conversas marcadas com o presidente do PSDB, Bruno Araújo, e com os líderes do partido no Congresso Nacional hoje.

Na semana passada, pesquisa encomendada por PSDB, MDB e Cidadania apontou, segundo avaliação unânime de membros do três partidos, que Tebet é mais viável. A executiva nacional do PSDB já foi convocada, para conhecer os resultados do levantamento amanhã e dar andamento à coligação.

Nos bastidores, tucanos admitem que o partido seguiu um roteiro para se livrar de Doria a partir do acordo de candidatura única da terceira via, do qual o partido União Brasil pulou fora.

O tucano marcou 4% na última pesquisa Ipespe contra 2% de Simone Tebet - o levantamento foi financiado pela XP. A enorme distância de Lula (PT, 44%) e Jair Bolsonaro (PL, 32%) evidencia o drama da terceira via e coloca em perspectiva o enredo da crise tucana.