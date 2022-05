Vieira da Cunha é confirmado pelo PDT como pré-candidato ao governo gaúcho

A executiva do PDT indicou o ex-deputado federal Vieira da Cunha como pré-candidato ao Palácio Piratini em reunião nesta quarta-feira (18). Com a desistência do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, Vieira da Cunha foi a decisão da executiva para representar o partido na corrida eleitoral ao governo gaúcho.

O presidente estadual do PDT, Ciro Simoni, disse que após a indicação da executiva, o próximo passo é procurar os demais diretórios estaduais para buscar uma composição. Quanto a possíveis alianças, Simoni destacou que o PDT está buscando partidos que "não estão fazendo parte da polarização lulista e bolsonarista". O presidente citou MDB, PSDB e PSD como eventuais parceiros na eleição.

O dirigente pedetista também informou que agora o partido deve começar a organizar um roteiro pelo interior do Rio Grande do Sul para receber propostas sobre as principais demandas dos gaúchos para incluir no plano de governo de Vieira da Cunha.

O político pedetista já foi vereador de Porto Alegre em 1986, deputado estadual em 1994, deputado federal em 2006 e reeleito em 2010 e foi procurador de justiça do estado do Rio Grande do Sul até abril deste ano, quando se licenciou do Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul para ficar apto perante à Justiça Eleitoral para participar do pleito de outubro.