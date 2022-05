Ranolfo entrega projeto da LDO ao Parlamento

O governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) e dirigentes dos demais poderes de Estado foram até a Assembleia Legislativa para entregar ao presidente da casa, deputado Valdeci Oliveira (PT), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)para o exercício econômico-financeiro de 2023, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. O PL 108/2022 foi formalmente protocolado na sexta-feira e inicia o período de tramitação, com previsão de votação antes do recesso parlamentar de julho.

O governador destacou que a LDO reflete a continuidade do acordo de contingenciamento de gastos dos Poderes de Estado. Explicou que o projeto foi construído com base na adesão do RS ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), dependendo apenas da aprovação pela Assembleia Legislativo do PLC 48/2022, uma exigência federal de alterações no Teto de Gastos já aprovado no Estado. Disse que, em caso de recusa desse PLC, o déficit será de R$ 4,4 bilhões, mas a expectativa é pela aprovação. A matéria é a primeira das oito previstas na Ordem do Dia da sessão plenária desta terça-feira, uma vez que já cumpriu seu prazo de tramitação e tranca a pauta de votação.

Na sala da presidência, onde recepcionou as autoridades públicas, Valdeci saudou a construção republicana da Lei de Diretrizes Orçamentárias e antecipou a tramitação da matéria na Assembleia conforme determina o Regimento Interno. Ele elogiou a construção coletiva do projeto, apesar das divergências entre setores políticos do estado, como é a posição da bancada do PT. "Temos responsabilidade", assegurou, uma vez que se trata de matéria que promoverá condições para a execução de políticas públicas em áreas estratégicas como saúde, educação, segurança, inclusão social e cultura.

Também se manifestou a presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Iris Helena Medeiros, que destacou a unidade dos poderes de Estado respeitando a independência e autonomia de cada um, na construção da LDO. "Trata-se de consenso em favor do bem comum e dos cidadãos gaúchos", referiu. Também enalteceram esse comprometimento o procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles; o defensor público-geral, Antônio Flávio de Oliveira; o presidente do Tribunal de Contas, Alexandre Postal; e o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso. O líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP), também prestigiou a solenidade, ao lado de técnicos dos poderes e órgãos autônomos que participaram da elaboração da peça orçamentária.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias tramita inicialmente na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia. Após a publicação formal do PL 108/2022 no Diário da Assembleia, tem início na comissão prazo de duas semanas para a apresentação de emendas parlamentares e de iniciativa popular, período em que também é escolhido o relator da matéria. Depois de duas semanas, o colegiado se reúne para apreciar o parecer do relator e nas duas semanas posteriores o tema é apreciado em plenário, antes do recesso parlamentar em 17 de julho.