Olívio defende união com o PSB na disputa ao Piratini

Neste ano eleitoral de 2022 - em que o Brasil vai eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais - o ex-governador Olívio Dutra (PT, 1999-2002) acredita que as forças democráticas devem se articular em defesa da democracia. "É preciso ter uma relação entre os pensamentos democráticos de diferentes tendências e matizes, em defesa da própria democracia."

Entretanto, o ex-governador - considerado por muitos o maior líder da esquerda gaúcha atualmente - faz questão de ressalvar que a conciliação em defesa da democracia não pode significar o fim do conflito de ideias. Para o petista, os debates entre visões de mundo contraditórias, dentro de um ambiente democrático saudável, geram soluções que melhoram a democracia ao longo do tempo. "A democracia é um espaço de construção permanente, que deve estar sempre sendo aperfeiçoado e consolidado."

O petista também aprovou a pré-candidatura ao Palácio do Planalto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) como vice. "Acredito que o quadro político hoje exige essa compreensão de tu articulares o pensamento democrático do País, que não é um só, que é diversificado, que tem diferentes fontes, em um projeto que tenha no centro a dignidade e o protagonismo do ser humano, além do Estado Democrático de Direto funcionando na sua plenitude", pontua.

Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Olívio Dutra defende ainda a união das pré-candidaturas ao governo do Estado de Edegar Pretto (PT) e Beto Albuquerque (PSB). Embora considere Beto uma liderança importante do campo "democrático popular", acredita que Pretto deve ser o cabeça de chapa. Ele fala ainda da importância do Orçamento Participativo (OP) e sua relação com a democracia representativa.

Jornal do Comércio - Qual o principal desafio deste ano eleitoral?

Olívio Dutra - Hoje estamos vivendo um desafio que não é só a concentração da renda, que é uma questão séria. Também estamos vivendo uma ameaça direta à democracia, ao Estado de Direito Democrático. O povo tem que garantir espaço para ter as suas entidades representativas, se organizar, se mobilizar, para lutar pelos seus direitos, ampliá-los, e não perdê-los. Mas, pela cabeça dos atuais grupos que o atual presidente representa, o Estado tem que selecionar o que o povo lê; a escola que o povo acessa tem que ser de interesse do grupo dominante; e os movimentos sociais devem ser criminalizados, para que o povo não tenha instrumentos próprios para se mobilizar, se organizar, questionar. Então, é preciso ter uma relação entre os pensamentos democráticos de diferentes tendências e matizes, em defesa da própria democracia.

JC - Qual o papel dos partidos de esquerda nesse processo?

Olívio - Quanto ao campo democrático popular, primeiro temos que superar o padrão tradicional do pensamento conservador, que acha que todo mundo que não concorda com o conservadorismo é comunista... Isso é uma visão estreita, bitolada, que não explica nada. Na verdade, até complica. Por exemplo, dentro do campo democrático popular, tem a questão do socialismo: tem o socialismo real, a social-democracia, o socialismo com liberdade... e tem a ideia - que eu defendo - de que não há socialismo sem democracia e nem democracia sem socialismo. Pensar democraticamente é pensar na distribuição das ideias e riquezas. Uma democracia que tem poucos muito ricos e muitos muito pobres é democracia para quem? É para poucos. Então, a democracia tem que incorporar a visão da correta e justa distribuição de renda e riqueza. E o Estado tem que funcionar bem e melhor não para poucos ou para alguns, tem que funcionar bem e melhor para a maioria. Mas quem decide isso? É de cima para baixo? São alguns poucos? São alguns sábios? Não. Isso é uma construção coletiva, solidária, histórica. Portanto, a democracia não é uma receita pronta e acabada. Desde a Grécia, ela vem sendo modificada é um espaço de construção permanente, que deve estar sempre sendo aperfeiçoado e consolidado.

JC - O senhor está dizendo que a chamada democracia-liberal não é a única possibilidade para a democracia...

Olívio - Bueno, como falei, ninguém tem a receita pronta e acabada... O capitalismo não é sinônimo de democracia, assim como o socialismo real também não é. A democracia, como uma ideia de sociedade justa, igualitária e fraterna, são sonhos que a humanidade persegue. Às vezes, chega mais perto; às vezes, se afasta dele. A democracia é uma obra aberta, que se aperfeiçoa, se qualifica, se consolida, na medida em que a cidadania é estimulada e exercida na sua plenitude, por um número cada vez maior de pessoas, incluindo as etnias das mais variadas, os gêneros, mulher, homem, LGBTQI A...

JC - A democracia implica a participação de grupos cada vez mais diversificados dentro do jogo democrático...

Olívio - A democracia vive em uma permanente ebulição, constante inclusão. A inclusão não é de cima para baixo, é conquistada por quem se mobiliza, se organiza, ganha identidade e busca afirmá-la junto às instâncias onde se decidem as coisas no Estado Democrático de Direito: os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, nas esferas federal, estadual e municipal... Esses espaços, onde se produzem leis, se executam planos e se propõem políticas públicas, não podem ter donos ou ser exclusividade de quem os administra. A democracia deve estar constantemente questionando. E, no processo democrático, deve possibilitar a alternância, o respeito à pluralidade, o estímulo à participação consciente. Não podemos aceitar essa coisa de que, quando chega a eleição, o político diz: "Tu votas em mim, em meu partido, e fica tranquilo, porque nós vamos resolver os problemas". Isso é deseducação política. Na eleição, a gente busca eleger as pessoas com quem compartilhamos as ideias de transformação, democratização, de visão de desenvolvimento ambientalmente sustentável, socialmente justo... Mas a gente vota para nos representarem, não para nos substituírem. Eu não deixo de ser um sujeito político (depois da eleição). Tenho que respaldar quando aquele eleito está sob mal tempo, porque está defendendo uma ideia generosa; e também tenho que criticar e cobrar quando, em vez de representar esse ideário, ele está se metendo em negociatas. Então, temos que estimular as pessoas a comparar, a ler, a participar, se organizar na sua comunidade, em seu espaço de trabalhador, nas escolas, no lazer, no esporte, na cultura. Não podemos achar que, se a democracia não for do meu jeito, não me serve. Não. Existe um processo em que temos que disputar ideias, propor soluções e, na medida do possível, construir alternativas comuns.

JC - O OP, implementado durante a sua gestão, buscava trazer a população para participar das decisões do Estado...

Olívio - A democracia representativa foi perdendo representatividade ao longo do tempo. O OP era um questionamento sobre a democracia exclusivamente representativa, buscava enriquecê-la com a democracia participativa. A ideia desse casamento - em que uma não exclui a outra, mas se enriquecem mutuamente - ficou muito vista em algum momento, tanto que organismos internacionais identificaram o OP como um progresso, como a cidadania exercida, incluindo mais pessoas na participação política, não necessariamente partidária. O OP trabalhava essa noção de que a democracia deve ter diversidade, pluralidade. Não é uma ideia única e imposta verticalmente, de cima para baixo. É a construção do bem comum com a participação da cidadania.

JC - O senhor defende o debate de ideias, mas dentro de uma democracia que garanta a participação da população. Concorda com o discurso da chamada terceira via, cujos pré-candidatos têm falado em conciliar o Brasil?

Olívio - Não, porque teve muitas conciliações por cima no Brasil. Nada contra conciliar, no sentido de construir alternativas solidárias, no sentido de uma contradição gerar uma nova síntese, no sentido de ir aperfeiçoando o processo democrático e estimulando o exercício pleno da cidadania ao longo do tempo. O problema é que, no Brasil, uma conciliação substitui outra conciliação, sem resolver o problema da desigualdade social. Os grandes analistas do Brasil mostram isso em livros como Casa Grande e Senzala, Raízes do Brasil e outros. A conciliação entre latifundiários paulistas e mineiros da Política Café com Leite foi substituída pela conciliação promovida pela Revolução de 30. O fim da escravidão, que durou mais de 300 anos neste país, não alterou no fundamento a concentração de renda. Os escravizados foram libertados sem salário, sem emprego, sem previdência. E os escravocratas só viraram republicanos, porque não foram indenizados pela propriedade dos escravizados, que eram coisas para eles. Então, nunca houve uma sacudida de baixo para cima. Houve muitas rebeliões nesse País inteiro, mas foram massacradas duramente. É o caso de Canudos, em Juazeiro; do Contestado, em Santa Catarina; e outras. Teve vários movimentos que o povo conseguiu ter um grau de maior resistência e até de se impor um pouco mais, mas foram duramente esmagados pela máquina do Estado, em que as Forças Armadas, o Exército, exerceu um papel duríssimo de repressão, de violência, de mortes. Essas conciliações nunca resolveram o problema dramático do Brasil, que sempre foi a concentração do poder e a concentração de riqueza entre poucos, muito poucos.

JC - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB, ex-PSDB) foi escolhido para ser o pré-candidato a vice, na chapa liderada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Essa composição foi bastante criticada, porque Lula e Alckmin foram adversários durante muito tempo. Essa é uma tentativa de unir perspectivas diferentes em defesa da democracia?

Olívio - Pela democracia. Pode chamar isso de conciliação, mas não pode ser do tipo das conciliações que o Brasil já sofreu e que não resolveram o problema da desigualdade.

JC - O que achou da escolha de Alckmin?

Olívio - Não questiono coisas do tipo: "podia ser outro". Podia, tinha tanta gente boa. Mas eu gostei do discurso do Alckmin (no ato da pré-candidatura). Acredito que o quadro político hoje exige essa compreensão de tu articulares o pensamento democrático do País, que não é um só, em um projeto que tenha no centro a dignidade e o protagonismo do ser humano, além do Estado Democrático de Direto funcionando na sua plenitude.

JC - Quanto à eleição no RS, o senhor acredita na junção das pré-candidaturas de Edegar Pretto (PT) e Beto Albuquerque (PSB), como ocorreu em nível nacional?

Olívio - Creio que deve ter, sim, uma relação entre as forças do pensamento democrático e do campo democrático popular. Evidentemente, os partidos de esquerda e do socialismo democrático têm compromisso com o ideário da democracia. Não só no discurso, mas na teoria também. Dentro dessas forças, tem uma diversidade de pensadores, de militantes. No PSB, posso dizer tranquilamente que Beto Albuquerque foi um bom secretário de Transportes no primeiro governo da Frente Popular no Rio Grande. Eu era governador e ele, secretário. Conheço Beto desde as lutas anteriores, no movimento social, sindical, partidárias. E, bueno, é um quadro importante.

JC - As candidaturas do PSB e do PT aqui no RS devem se unir, na sua opinião...

Olívio - Sim, penso que sim.

JC - Edegar Pretto seria o cabeça de chapa?

Olívio - Bueno, defendo que o cabeça de chapa é o Edegar Pretto, porque é uma liderança também nova, consistente. Ele não vem de cima para baixo, vem sendo construída de baixo para cima. Tem visão da pluralidade, da diversidade, do respeito, da agregação de forças.

JC - E Beto seria vice?

Olívio - Olha, de minha parte, seria bom se ele pudesse aceitar... agora tem também o PV; o próprio PSOL, em nível nacional. Sou um militante, fui honrado com o cargo de presidente de honra do PT, mas não tenho nenhum cargo na direção. Só acho que tenho o dever de opinar, sugerir e aprender também. Diante da ameaça à democracia, penso que as forças do campo popular democrático têm que construir alternativas comuns, não se aglomerarem por se aglomerarem. Há quadros qualificados nessa luta: a companheira Manuela (d'Ávila, PCdoB) é uma mulher com capacidade de desdobrar ideias, de atuar na militância social e na luta política, além de pensar em um mundo de igualdade e fraternidade; Beto é outro quadro; o próprio Pedro Ruas (pré-candidato ao governo pelo PSOL), sem falar nos quadros do próprio PT.