Bolsonaro exonera Rodrigo Cruz, número 2 do Ministério da Saúde

O presidente Jair Bolsonaro (PL) exonerou, a pedido, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio da Cruz, nesta quarta-feira (11). Assume o posto Daniel Meirelles Fernandes Pereira, que ocupava o cargo de assessor especial na pasta, atuando próximo ao ministro Marcelo Queiroga. A troca no comando foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (11).