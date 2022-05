Novidades do Instagram e do Facebook para as eleições deste ano:

A inauguração de um canal de denúncias do TSE, cujas equipes vão reportar conteúdos que possivelmente violam as regras de comunidade do Facebook e do Instagram. Caso uma violação seja confirmada, o conteúdo será removido;

O fornecimento de sessões de treinamento para autoridades eleitorais, em nível regional e nacional, para garantir que tenham o mesmo conhecimento acerca das plataformas e suas respectivas políticas;

A inserção de um rótulo em publicações que falam sobre as eleições, que passou a ter efeito em dezembro de 2021. A ideia é que as pessoas sejam estimuladas a acessar o site da Justiça Eleitoral para obter informações oficiais sobre as eleições e o processo democrático como um todo;

A adoção de lembretes sobre datas importantes do calendário eleitoral no Instagram, ferramenta já implementada no Facebook.