Câmara de Porto Alegre aprova projeto da prefeitura para contratação de engenheiro e arquitetos

O projeto do Executivo que contrata 27 engenheiros civis e 23 arquitetos foi aprovado na sessão da Câmara Municipal de Porto Alegre nesta segunda-feira (9). O contrato dos profissionais será válido por 180 dias, com uma possível prorrogação pelo mesmo período. Também foi aprovada a criação do Centro Municipal de Diagnóstico Médico do Transtorno do Espectro Autista.

A matéria de autoria do vereador Claudio Janta (SD) tem o objetivo de fornecer atendimento médico especializado aos usuários do sistema público de saúde de Porto Alegre, com a finalidade de diagnosticar precocemente pessoas com o espectro autista. O Centro de Diagnóstico será coordenado pelo Executivo Municipal e pela Secretaria Municipal de Saúde. "O diagnóstico precoce do autismo é crucial. Quanto mais cedo, maior a chance de desenvolvimento da pessoa. O grande problema é a dificuldade em encontrar locais com profissionais especializados e estruturas dedicadas ao diagnóstico", declarou.

A Frente Parlamentar em Defesa do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul foi aprovada na ordem do dia - o texto é de autoria da vereadora petista Laura Sito.