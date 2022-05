Tribunal avalia encerrar comissão para evitar uso político

Ministros que integram o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já discutem o encerramento das atividades da Comissão de Transparência das Eleições (CTE). O debate ainda é feito em conversas reservadas. A apuração é da Folhapress.

Criada pelo então presidente da corte, Luís Roberto Barroso, no ano passado, a comissão deveria servir como um antídoto aos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral.

A ideia de Barroso era trazer os militares para mais perto do processo e, assim, conseguir o respaldo deles na defesa do sistema eletrônico de votação e contra a ofensiva bolsonarista em relação à segurança das eleições no País.

O tiro, no entanto, saiu pela culatra. Os militares ganharam um protagonismo que jamais tiveram em outros pleitos desde a redemocratização do País. E, em vez de uma postura técnica e colaborativa, na visão de magistrados, passaram a tomar uma série de iniciativas para tentar tumultuar o processo eleitoral, alinhados com o discurso do presidente Bolsonaro. Ao invés de aumentar a confiabilidade do pleito, o TSE forneceu uma ferramenta para as Forças Armadas inflarem ainda mais o discurso de Bolsonaro contra o sistema eleitoral.

O próprio Barroso tornou pública a investida ao alertar, em um evento no exterior, no fim de abril, que as Forças Armadas estavam sendo orientadas a "atacar o processo eleitoral" e tentar "desacreditá-lo". Por isso, a ideia de finalizar os trabalhos da CTE ganha corpo.

Integrada por representantes do Senado, do Tribunal de Contas da União (TCU), da OAB, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e por especialistas em tecnologia da informação e representantes civis de universidades como USP, FGV-Direito, Universidade Federal de Pernambuco e Unicamp, além das Forças Armadas, ela encerraria o trabalho depois da compilação de propostas e de respostas aos questionamentos feitos pelas entidades.

Um ministro do STF, que tem três de seus integrantes no TSE, diz que é preciso "descalçar essa bota" o mais rápido possível, para esvaziar o protagonismo indevido dos militares no tema.