Bolsonaro visita Fenasoja e faz motociata em Santa Rosa

O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou, nesta sábado (7), a Festa Nacional da Soja (Fenasoja) em Santa Rosa. Antes de chegar ao Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, onde está acontecendo a feira, Bolsonaro participou de uma motociata pela cidade acompanhado de apoiadores e lideranças como Onyx Lorenzoni (PL), pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, que transmitiu a visita do presidente em suas redes sociais.

Durante a motociata, que percorreu diversos pontos da cidade, apoiadores do presidente aguardavam e celebravam a passagem da comitiva. Por volta das 13h, Bolsonaro chegou ao Parque de Exposições. Ao iniciar seu discurso para o público presente, Bolsonaro afirmou que era uma honra estar em Santa Rosa. "Não tem preço ser recebido com esse carinho, com essa consideração", disse o presidente.

O presidente da Fenasoja, Elias Dallalba, afirmou, em publicação nas redes sociais do evento, que foi necessária muita articulação política para que a visita acontecesse. "Em 41 anos, nunca a Fenasoja perdeu a esperança de trazer um presidente. Em janeiro de 2020, construímos uma comitiva, fomos a Brasília, firmamos o convite com o presidente Bolsonaro e fomos muito bem recebidos. Articulamos junto com o prefeito municipal, que voltou a fazer o convite. O deputado Osmar Terra foi fundamental nessa organização. Dependemos de muita organização política, força comunitária, para que hoje esse sonho se realizasse", disse Dallalba.

O vice-presidente da Fenasoja, Dário Germano, definiu a visita de Bolsonaro como um dos dias mais importantes da história do evento. "A feira tem 56 anos, e faz 41 anos que um presidente não visita a feira. Certamente é um dos dias mais especiais e históricos da existência da Fenasoja", garantiu Germano.

Em função da visita de Bolsonaro, o Parque de Exposições abriu com uma hora de antecedência para o público. Um esquema de segurança foi montado para receber a comitiva presidencial.

O presidente recebeu o convite para participar da feira em janeiro de 2020, quando recebeu, no Palácio do Planalto, uma comitiva da Fenasoja.